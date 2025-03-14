Карри — первый игрок в истории НБА, реализовавший 4000 трехочковых

Предыдущий рекорд – 3500 трехочковых – покорился Стефу в декабре 2023-го

Защитник Голден Стэйт Уорриорс Стефен Карри установил новый рекорд НБА. В последнем поединке против Сакраменто Кингз (130:104) 37-летний игрок первым в истории достиг отметки в 4000 реализованных трехочковых бросков.

В отчетном поединке Стеф провел на площадке около получаса, набрал 11 очков, сделал 2 подбора, отдал 5 передач. Также на его счету — по одному блок-шоту и перехвату, а еще — 4 фола и 2 потери. Карри реализовал две из шести попыток бросков из-за дуги — этого ему хватило до исторического достижения.

Ближайшим преследователем Стефа в этом зачете является 35-летний Джеймс Харден из Лос-Анджелес Клипперс — 3124 точных дальних бросков.

Напомним, в начале 2022 года Карри установил рекорд НБА, забросив как минимум один трехочковый в 158 матчах подряд. В декабре 2023-го он достиг рекордной отметки в 3500 трехочковых в НБА.

Стеф выступает за Голден Стэйт всю свою карьеру — с 2009-го года. Игрок четырежды становился чемпионом НБА, дважды выигрывал чемпионат мира, а в прошлом году стал олимпийским чемпионом Парижа.

ГСУ одержал шестую победу подряд и занимает 6-е место в Западной конференции. Свой следующий матч команда Карри проведет в ночь с 15 на 16 марта против Нью-Йорк Никс.

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