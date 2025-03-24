Берман: Изменение настроек после спринта сработало

На Гран При Китая команда Haas открыла счёт заработанным очкам в 2025 году, финишировав в десятке двумя машинами. После дисквалификации гонщиков Ferrari Эстебан Окон переместился с седьмого на пятое место в итоговом протоколе, а Оливер Берман – с десятого на восьмое.

Эстебан Окон (7-й, 5-й после дисквалификации Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона): «Всего неделю назад в Мельбурне ситуация для нас выглядела сложной, но с тех пор мы мало спали, и это того стоило. Мы с командой обсудили все возможные варианты, чтобы найти способ добиться большей скорости от машины. Мы знали, что скорость есть, но нужно прибавить ещё больше, и на данный момент всё складывается хорошо.

Честно говоря, команда фантастически отыгралась. Я горжусь работой всех в Маранелло, Банбери и Каннаполисе – все приложили много усилий, чтобы найти решения. Отличная работа команды, и отличное выступление Оливера. Мы двумя машинами заработали очки, и это многое значит. Вчера он оказался не в форме, но сегодня вернулся в борьбу благодаря альтернативной стратегии. Он отлично поработал – это приятно видеть».

Оливер Берман (10-й, 8-й после дисквалификации Шарля Леклера, Льюиса Хэмилтона и Пьера Гасли): «Удивительный день, в который мы очень правильно отреагировали на изменившиеся обстоятельства. Как я говорил раньше, после субботнего спринта команда изменила настройки, и они сработали в квалификации и в гонке.

Взаимодействие с командой во время гонки было очень продуктивным. Полагаю, команда продемонстрировала лучший ответ на те сложности, которые у нас возникли в Мельбурне – все просто приступили к работе.

Я не ожидал, что сегодня команда заработает столько очков. Я был бы счастлив, если бы мне сказали, что я заработаю один балл. Потрясающий результат. Я продолжу работать вместе с командой над дальнейшей доработкой машины».

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