Лоис Буассон – о предстоящем матче против Ангелины Калининой на Ролан Гаррос: “Я уже играла против неё и проигрывала, но я знаю, чего ожидать”

Французская теннисистка Лоис Буассон, которая сыграет против украинки Ангелины Калининой во втором круге Ролан Гаррос, прокомментировала свою победу над 24-й ракеткой мира Элизе Мертенс в матче первого раунда



“Я очень счастлива, потому что выиграть первый матч здесь, на Ролан Гаррос, – это для меня что-то совершенно невероятное. Это ощущение невозможно описать. Надеюсь, что выиграю ещё много в этом году и в последующие годы. В начале я чувствовала себя хорошо, не сказала бы, что обязательно напряженно, учитывая, что было на кону. Поэтому я чувствовала себя хорошо. Затем я почувствовала некоторое напряжение во время матча. Тот факт, что там были все эти зрители, атмосфера, к которой я совсем не привыкла. Это заставило меня немного напрячься. Я не очень помню, что происходило в решающей партии. Но я знаю, что сейчас все за меня очень рады.

Что касается матча против Ангелины Калининой, то пока я не буду думать о втором раунде, потому что завтра у меня парный разряд. Давайте сыграем парный разряд, а потом будем думать о втором круге. Но я знаю её, потому что я уже играла с ней во втором круге квалификации, когда я играла здесь, не помню, в каком году это было [2021]. Я уже играла против неё и проигрывала ей. Но я знаю, чего ожидать. Буду готовиться к матчу настолько хорошо, насколько могу”.

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