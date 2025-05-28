Молодой украинец перешел в Бостон Догз

Илья Беседин

Украинский нападающий Илья Беседин в новом сезоне будет выступать за «Бостон Догз» в североамериканской лиге NCDC (хоккейная конференция по развитию колледжей, действующая в 11 штатах США).

Последние четыре сезона воспитанник харьковской школы хоккея 20-летний Беседин отыграл в минорной лиге USPHL Elite/Premier за американский «Потоматик Пэтриотс». В минувшем розыгрыше Беседин провел свой самый результативный регулярный чемпионат в карьере – 59 (25+34) баллов в 44 играх. Также Илья записал в актив – 4 (1+3) очка в семи поединках плей-офф и это стало катализатором его перехода на более высокий уровень.

Напомним, что в лиге NCDC в прошлом сезоне успешно выступали экс-защитник юниорской сборной Украины (U-18) Никита Бондарев, а также юный нападающий Виталий Ульянов.

sport.ua