Плеханов: Дивизион А — тяжелый турнир, где каждое поражение делает тебя слабее

Сборная Украины U-20 проиграла на Евробаскете-2025 все матчи и вылетела в Дивизион B

Главный тренер сборной Украины U-20 по баскетболу Валерий Плеханов дал оценку выступлению команды на Евробаскете-2025. В процессе турнира, который проходил в греческом Ираклионе и армянском Ереване, сине-желтые проиграли все семь матчей и вылетели в Дивизион А.

«Во-первых, хочется попросить прощения у болельщиков за отсутствие результата и бессодержательную игру, которую мы показывали на протяжении чемпионата Европы. Отдельно хочу поблагодарить ребят за их работу и тренерско-административный состав, который очень многое сделал. Очень дорожу каждым из них и считаю, что мы — команда».

«Суммарный уровень сборной – это сочетание уровня игроков, и, к сожалению, у нас он оказался очень низким. Поэтому нам не удалось воплотить идеи в жизнь. Как и в прошлом году, мы направили нашу работу на создание одного коллектива, но получилось хуже, чем год назад».

«Свалившаяся на игроков ответственность немного их придавила. Конечно, считаю, что ответственность за результат лежит на мне, и ни в коем случае не хочу обидеть ребят. Нельзя говорить, что во всем виноваты они — в первую очередь это моя вина, и я это четко понимаю, как бы неприятно это ни было. Следует проанализировать ошибки и понять, почему так произошло. Ребят так или иначе хочу поблагодарить за трудолюбие и желание».

«Да, многое у нас не получилось, но главная причина — мы проигрывали соперникам в физической силе. Когда команды почти весь матч играют в прессинге по всей площадке, иногда перевести мяч на чужую половину становится проблемой. Если у Рафаэля Колаволе это неплохо получалось в Дивизионе В, то здесь мы сталкивались с проблемами почти в каждом матче. Хотя он очень старался».

«То же можно сказать и о борьбе на щитах, ведь мы проигрывали подбор. Там, где мы должны физически сопротивляться, как раз этой физики нам не хватало».

«Но главная наша проблема на этом турнире – это скорость принятия решений. В лигах, где играют наши ребята, для того чтобы что-то сделать, у игрока есть определенное время, но в Дивизионе А этого времени нет. Здесь все очень быстро, и большинство игроков были не готовы к этим скоростям. Плюс еще тяжелее становится на фоне усталости».

«Это тяжелый турнир: когда у тебя нет ментальности победителя, каждое поражение делает тебя слабее, и никакие слова не могут помочь. Как мы ни старались подбодрить и поддержать ребят — особенно перед матчами с Чехией и Исландией, это настроение после неудач почему-то пронзило сборную, и мы не смогли найти выход из него. В последних матчах это была уже не наша команда, а только что-то похожее на нее».

«Надеюсь, что следующий состав этой сборной сможет вернуться на прежний уровень, в Дивизион A, но для этого нужно очень много работать».

На групповом этапе Евробаскета-2025 украинцы уступили Германии (62:64), Бельгии (55:65) и Италии (60:80), заняв последнее место в группе С. Затем сине-желтые проиграли Сербии (61:75) в 1/8 финала, Чехии (65:85) в матче за 9-16 места, Исландии (67:88) в игре за 13-16 места и Финляндии (82:84) во встрече за 15-ю позицию.

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