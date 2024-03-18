Джойс бросил вызов двум известным бойцам после победы над Али

Getty Images/Global Images Ukraine. Кэш Али и Джо Джойс

Британский супертяжеловес Джо Джойс (16-2, 15 KO) после победы нокаутом над Кэшем Али (21-3, 12 KO) оценил возможность проведения реванша с Джозефом Паркером (35-3, 23 KO), а также вызвал на бой двух именитых тяжеловесов.

«Я приду за каждым. Я чувствую, что являюсь элитным бойцом и готов ко всем соперникам. Я могу многое улучшить в следующем лагере. Это первый бой в этом году, и он хорошо начался.

Я думал, что выведу его из строя немного быстрее, но он был хорош, хитер и высоко держал защиту. Он нанес мне несколько ударов с правой, так что есть еще над чем поработать на тренировках.

Было трудно прижать его. Моя команда сказала после этого, что его никогда не останавливали, так что это уже хорошо, и теперь я с нетерпением жду следующего боя и новых побед.

Учитывая то, как хорошо выступил Джозеф Паркер (против Чжана Чжилея – прим.), это был бы хороший бой-реванш, но на высшем уровне есть много хороших боев. Я готов драться с кем угодно. Диллиан Уайт может стать хорошим соперником, Деонтей Уайлдер – тоже хорошее имя, я готов ко всем», – сказал Джойс.

Джойс финишировал Али на последних секундах боя в 10-м раунде.

В 2022 году Джо победил Джозефа Паркера, который сейчас является временным чемпионом WBO в супертяжелом весе.

sport.ua