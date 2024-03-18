Суперматч для сборной Украины, Бразилия на Уэмбли и щепотка УПЛ. Расписание футбола на 18 – 24 марта

Быстрые ссылки
График топ-поединков
Фото: uaf.ua/ автор: Павел Кубанов
Международный перерыв приходит на замену клубным будням и уик-эндам. Отдыхаем от яркого футбола в понедельник и вторник. В четверг, естественно, болеем за главную команду страны в важнейшем матче с Боснией и Герцеговиной. На выходных будет один поединок чемпионата Украины, а также интересные вывески в рамках товарищеских встреч.
Среда, 20 марта
С 20-го по 26 марта юношеская команда будет участвовать в элит-раунде Евро-2024 (U-19). Чтобы пробиться в финальную часть чемпионата Европы, подопечным Дмитрия Михайленко необходимо занять первое место в соперничестве со сборными Швейцарии, Северной Македонии и Латвии.
Четверг, 21 марта
Несложно понять, какой матч будут смотреть украинцы вечером четверга. Если команда Реброва пройдет Боснию и Герцеговину, то на следующей неделе, а именно во вторник, 26 марта, встретится в финале с Израилем или Исландией. Также состоятся и другие полуфиналы плей-офф квалификации на чемпионат Европы.
Пятница, 22 марта
Обилие спаррингов, можно найти что-то по душе, чтобы скоротать вечер пятницы. Например, включить Нидерланды – Шотландия, потом в перерыве Испания – Колумбия, попереключаться часик между этими поединками, ну и досмотреть второй тайм матча "Красной Фурии".
Суббота, 23 марта
Ни недели без УПЛ! Черкасский "ЛНЗ" днем примет "Минай" в перенесенном поединке 17-го тура чемпионата Украины. И снова спарринги. Классные вывески будут в Лондоне и Лионе.
Воскресенье, 24 марта
Как и во вторник, внимание можно обратить разве что только на один матч. Вечером свой спарринг проведет "Скуадра Адзурра".