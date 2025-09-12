Хюлкенберг рассказал, почему не работает на симуляторе

Нико Хюлкенберг рассказал, что ещё не работал на симуляторе с прототипом машины для сезона 2026 года. Гонщик Sauber считает, что это правильный подход, поскольку позволит на начальной стадии избежать ошибочных представлений о новинке.

Нико Хюлкенберг: «Процесс создания машины продолжается, поэтому всё очень быстро эволюционирует и меняется. В команде не хотят, чтобы у нас сложилось ошибочное представление о машине и неверные точки отсчёта. Полагаю, именно поэтому команда удерживает нас от работы на симуляторе.

Честно говоря, меня особо не интересует, что говорили другие о машине следующего года, поработав с ней на симуляторе. В конце концов, ты садишься за руль симулятора и получаешь определённые впечатления.

Давно известно, что новые машины будут ощущаются иначе, чем нынешние. Но когда мы в реальной жизни выедем на трассу в следующем году, всё будет новым. Поэтому нужно будет исследовать, учиться и быстро адаптироваться к новым правилам».

