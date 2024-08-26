Известный промоутер оценил возможное исключение бокса из Олимпийских Игр

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Промоутер Эдди Хирн надеется, что бокс останется в программе Олимпийских Игр, хотя пока все идет к тому, что с ОИ-2028 этого вида спорта на Олимпиаде не будет.

«Бокс на Олимпиаде – это жизненно важно. Если бокса не будет в программе, то многим аматорам будет не к чему стремиться. Многие приводят детей в бокс ради этого. Важно сохранить этот вид на ОИ. Считаю, что бокс получит серьезный удар, если его не будет на ОИ-2028».

«Боксеры, которые проходят аматорский спорт, проходят Олимпиады, это основа. И мы просто выбиваем ее этим. Удивительно видеть такие бои, где люди дерутся за честь, а не за деньги», – сказал Хирн.

Многие известные боксеры, включая Александра Усика, обещают бороться за сохранение бокса на Олимпиаде.

Будет ли бокс на Олимпиаде-2028? Определен дедлайн решения

sport.ua