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Бокс

Джош Пэдли. Как английский электрик получил шанс на титул чемпиона мира

Джош Пэдли. Как английский электрик получил шанс на титул чемпиона мира

Коллаж Sport.ua. Джош Пэдли

22 февраля на арене Venue Riyadh Season в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большой вечер бокса «Last Crescendo», где зрители увидят семь титульных поединков.

Влиятельные промоутеры, эксперты и журналисты сходятся во мнении, что предстоящее шоу – одно из лучших в истории бокса, если учитывать количество громких и популярных имен. Действительно, болельщиков ожидают интересные поединки, которые могут порадовать зрелищностью и интригой до последней секунды.

Однако, на этой громкой вывеске затерялся один боксер, чей спортивный путь можно с легкостью превратить в сюжет голливудского фильма. В субботу, на ринг Эр-Рияда выйдет 29-летний английский электрик Джош Пэдли, который несколько дней назад получил шанс завоевать титул чемпиона мира и вписать свое имя в историю.

Джош Пэдли. Как английский электрик получил шанс на титул чемпиона мира

Шакур Стивенсон (22–0, 10 КО, США) – Джош Пэдли (15–0, 4 КО, Англия)

Изначально чемпион мира по версии WBC в легком весе (до 61,2 КГ) Стивенсон готовился к противостоянию против соотечественника Флойда Скофилда (18–0, 12 КО). Однако, претендент был вынужден отказаться от боя из-за проблем со здоровьем. Причина этого решения так и осталось загадкой – в кулуарах сообщили, что боксер пытался согнать вес, поэтому стал плохо себя чувствовать. Отец/тренер Скофилда уверен, что Флойда отравили. Победителем в этой ситуации оказался Пэдли, который согласился выйти на ринг против чемпиона.

Профессиональную карьеру Джош начал в 2019 году, почти все поединки проводил в Британии, где колотил соперников преимущественно с отрицательным рекордом. Побеждал на ринге, а на следующий день одевал униформу и продолжал работать электриком. Да, это не шутка. Из-за тяжелого финансового положения Пэдли не может себе позволить полностью заниматься боксом, спорт не является его основным доходом. Возможно, 22 февраля в Эр-Рияде Пэдли скажет, что покидает прежнюю работу.

Джош Пэдли. Как английский электрик получил шанс на титул чемпиона мира

В сентябре прошлого года карьера англичанина кардинально изменила свой вектор – 29-летний боксер встретился с непобежденным соотечественником Марком Чемберленом, где стал автором громкой сенсации. Фаворит был уверен в своей победе и даже планировал следующий бой с украинцем Денисом Беринчиком за титул чемпиона. Однако, с первых минут Пэдли принялся разбивать и соперника, и его планы. Аутсайдер комбинировал удары, неплохо двигался на ногах, успешно контратаковал и даже отправил соперника в нокдаун. Итог – неожиданная победа Джоша единогласным судейским решением, которая выбросила самоуверенного Марка с титульной гонки, и принесла электрику локальную популярность.

За несколько дней до шоу в Эр-Рияде английский боксер получил предложение выйти на ринг против опасного американца Шакура Стивенсона, и немедленно согласился. О шансах претендента второй раз подряд шокировать зрителей и болельщиков говорить смысла нет. Пэдли не прошел полноценный тренировочный лагерь, принял бой на коротком уведомлении и никогда не встречался с соперниками настолько высокого уровня. При всем уважении к Чемберлену, он точно не сравняется с Стивенсоном, если оценивать боксерские навыки обоих.

Вероятно, это понимает и сам Пэдли, который спокойно реагирует на такой подарок судьбы: «Безусловно, это мечта каждого. Если вы приходите в бокс, то ваша главная цель – завоевать титул чемпиона. Такой шанс выпадает крайне редко и далеко не всем. У меня появилась возможность сразится за пояс всего за четыре дня до боя. Я в восторге».

Джош Пэдли. Как английский электрик получил шанс на титул чемпиона мира

Конечно, можно долго повторять заезженную фразу, что в этом виде спорта все решает один удар и свой шанс аутсайдер получит, однако вероятность сенсации в этот вечер – минимальна. Слишком велика разница в опыте, уровне навыков, технической оснащенности. Вероятно, Шакур одержит быструю досрочную победу. Но это и не главное. Джош Пэдли свою победу уже одержал, независимо от того, как сложится ситуация в ринге.

«На следующий день я собираюсь достать свои инструменты и снова пойти на работу. Не знаю, что меня ждет дальше. Возможно, у меня никогда не появится шанс провести большой бой. Нужно быть готовым ко всему», – сказал Пэдли после победы над Чемберленом в прошлом году. Он тогда ошибся. 22 февраля в Эр-Рияде он встретится на ринге с чемпионом мира и попытается отобрать титул, даже если специалисты скажут, что у английского электрика нет ни единого процента на успех.

sport.ua

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