Джош Пэдли. Как английский электрик получил шанс на титул чемпиона мира

Коллаж Sport.ua. Джош Пэдли

22 февраля на арене Venue Riyadh Season в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большой вечер бокса «Last Crescendo», где зрители увидят семь титульных поединков.

Влиятельные промоутеры, эксперты и журналисты сходятся во мнении, что предстоящее шоу – одно из лучших в истории бокса, если учитывать количество громких и популярных имен. Действительно, болельщиков ожидают интересные поединки, которые могут порадовать зрелищностью и интригой до последней секунды.

Однако, на этой громкой вывеске затерялся один боксер, чей спортивный путь можно с легкостью превратить в сюжет голливудского фильма. В субботу, на ринг Эр-Рияда выйдет 29-летний английский электрик Джош Пэдли, который несколько дней назад получил шанс завоевать титул чемпиона мира и вписать свое имя в историю.

Шакур Стивенсон (22–0, 10 КО, США) – Джош Пэдли (15–0, 4 КО, Англия)

Изначально чемпион мира по версии WBC в легком весе (до 61,2 КГ) Стивенсон готовился к противостоянию против соотечественника Флойда Скофилда (18–0, 12 КО). Однако, претендент был вынужден отказаться от боя из-за проблем со здоровьем. Причина этого решения так и осталось загадкой – в кулуарах сообщили, что боксер пытался согнать вес, поэтому стал плохо себя чувствовать. Отец/тренер Скофилда уверен, что Флойда отравили. Победителем в этой ситуации оказался Пэдли, который согласился выйти на ринг против чемпиона.

Профессиональную карьеру Джош начал в 2019 году, почти все поединки проводил в Британии, где колотил соперников преимущественно с отрицательным рекордом. Побеждал на ринге, а на следующий день одевал униформу и продолжал работать электриком. Да, это не шутка. Из-за тяжелого финансового положения Пэдли не может себе позволить полностью заниматься боксом, спорт не является его основным доходом. Возможно, 22 февраля в Эр-Рияде Пэдли скажет, что покидает прежнюю работу.

В сентябре прошлого года карьера англичанина кардинально изменила свой вектор – 29-летний боксер встретился с непобежденным соотечественником Марком Чемберленом, где стал автором громкой сенсации. Фаворит был уверен в своей победе и даже планировал следующий бой с украинцем Денисом Беринчиком за титул чемпиона. Однако, с первых минут Пэдли принялся разбивать и соперника, и его планы. Аутсайдер комбинировал удары, неплохо двигался на ногах, успешно контратаковал и даже отправил соперника в нокдаун. Итог – неожиданная победа Джоша единогласным судейским решением, которая выбросила самоуверенного Марка с титульной гонки, и принесла электрику локальную популярность.

За несколько дней до шоу в Эр-Рияде английский боксер получил предложение выйти на ринг против опасного американца Шакура Стивенсона, и немедленно согласился. О шансах претендента второй раз подряд шокировать зрителей и болельщиков говорить смысла нет. Пэдли не прошел полноценный тренировочный лагерь, принял бой на коротком уведомлении и никогда не встречался с соперниками настолько высокого уровня. При всем уважении к Чемберлену, он точно не сравняется с Стивенсоном, если оценивать боксерские навыки обоих.

Вероятно, это понимает и сам Пэдли, который спокойно реагирует на такой подарок судьбы: «Безусловно, это мечта каждого. Если вы приходите в бокс, то ваша главная цель – завоевать титул чемпиона. Такой шанс выпадает крайне редко и далеко не всем. У меня появилась возможность сразится за пояс всего за четыре дня до боя. Я в восторге».

Конечно, можно долго повторять заезженную фразу, что в этом виде спорта все решает один удар и свой шанс аутсайдер получит, однако вероятность сенсации в этот вечер – минимальна. Слишком велика разница в опыте, уровне навыков, технической оснащенности. Вероятно, Шакур одержит быструю досрочную победу. Но это и не главное. Джош Пэдли свою победу уже одержал, независимо от того, как сложится ситуация в ринге.

«На следующий день я собираюсь достать свои инструменты и снова пойти на работу. Не знаю, что меня ждет дальше. Возможно, у меня никогда не появится шанс провести большой бой. Нужно быть готовым ко всему», – сказал Пэдли после победы над Чемберленом в прошлом году. Он тогда ошибся. 22 февраля в Эр-Рияде он встретится на ринге с чемпионом мира и попытается отобрать титул, даже если специалисты скажут, что у английского электрика нет ни единого процента на успех.

sport.ua