Бриаторе: В Формуле 1 нельзя поддаваться эмоциям

Флавио Бриаторе в недавнем интервью французской газете Le Parisien вновь, причём в весьма категоричной форме дал понять, что замены в составе Alpine F1 по ходу сезона не исключены, и всё будет зависеть от результатов.

Бриаторе, хотя формально он в заводской команде Renault лишь советник, но подчиняется он непосредственно главе концерна Луке де Мео и фактически обладает всей полнотой власти в решении кадровых вопросов.

Заявление Бриаторе вызывали и вызывают множество комментариев о возможной дальнейшей судьбе Джека Дуэна – кстати, именно Флавио является его менеджером. При этом 74-летний итальянец настоял, чтобы команда подписала контракт резервного пилота с Франко Колапинто, договорившись по этому поводу с Williams.

Нет сомнений, что это сделано в том числе для того, чтобы Дуэн постоянно чувствовал дополнительный прессинг – впрочем, по словам австралийского гонщика, он этого не опасается.

Но вот как на ситуацию смотрит Бриаторе: «Мы начнём год с Пьером Гасли и Джеком Дуэном, это я могу гарантировать. После этого посмотрим, как будет складываться сезон. Если кто-то из гонщиков не будет прогрессировать, не будет приносить мне результаты, я его заменю. В Формуле 1 нельзя поддаваться эмоциям».

При этом на днях в Alpine объявили о подписании спонсорского контракта с аргентинской компанией Mercado Libre, которая оказывает финансовую поддержку Колапинто, что тоже заставляет задуматься.

В другом интервью, аргентинскому телеканалу El Trece, Бриаторе был задан вопрос о Мике Шумахере – 25-летний сын семикратного чемпиона мира выступает за Alpine в гонках на выносливость.

«Гонщик он быстрый и очень хороший, – подтвердил Флавио, который в своё время, в 1991 году, переманил Михаэля Шумахера из Jordan в команду Benetton, которая спустя десятилетия превратилась в нынешню Alpine F1. – Ему только нужно побольше опыта, но мы верим во Франко. Мы боролись за то, чтобы он перешёл в нашу команду. И если говорить о будущем, то мы считаем, что Франко – один из важнейших наших активов.

В Формуле 1 важно всё делать вовремя. Колапинто – приятный парень, он уважает спонсоров и отлично общается со всеми инженерами. Сейчас он уже вовсю трудится в нашей команде, и я им очень доволен… Я ему пообещал, что вместе с инженерами мы приложим все усилия, чтобы дать ему возможность показать себя, а там будет видно».

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