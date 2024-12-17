Матч всех звезд НБА-2025 пройдет в формате «финала четырех»

Победителем каждой игры станет команда, которая первой достигнет 40 очков

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) изменила формат Матча всех звезд в 2025 году.

Главное шоу пройдет в формате «финала четырех». Победители полуфиналов встретятся в финальной игре. Победу в каждом матче одержит команда, которая первой достигнет 40 очков.

24 игрока НБА, которых отберут аналитики, будут разделены на три команды по восемь человек в каждой. Их почетными менеджерами станут Чарльз Баркли, Шакил О’Нил и Кенни Смит. Четвертой командой станет победитель шоу Rising Stars, в котором примут участие лучшие новички НБА и игроки G-лиги. Возглавят сборные звезд тренеры и ассистенты команд, которые будут лидировать в каждой из конференций НБА на 2 февраля.

Призовой фонд ивента составит 1,8 миллиона долларов. Каждый игрок команды-победителя чемпионата получит 125 000 долларов.

Шоу всех звезд НБА пройдет с 14 по 16 февраля 2025 года. Главные матчи ивента состоятся на арене «Чейз Центр» в Сан-Франциско, на которой выступают Голден Стэйт Уорриорс.

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