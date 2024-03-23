Паула Бадоса — о матче против Соболенко: «Мне было не очень комфортно играть против моей лучшей подруги в такой ситуации»

Бывшая вторая ракетка мира Паула Бадоса пообщалась с журналистами после поражения от Арины Соболенко во втором круге турнира в Майами.

— Паула, в последнее время вы боретесь с травмами. Насколько Вы довольны тем, что смогли провести хотя бы пару матчей здесь, в Майами?

— Я очень рада. В конце концов, я много боролась со своей травмой, так что счастлива вернуться на корт. В первом круге я играла два с половиной часа и это было важно для меня. Чувствую себя хорошо. Сегодня ещё один матч, достаточно хорошего уровня, так что я довольна.

— Можете объяснить, насколько особенным был этот матч против одной из твоих лучших подруг, зная ситуацию?

— Ну, я бы не назвала его «особенным», потому что мне было не очень комфортно играть против моей лучшей подруги в такой ситуации.

В конце концов, я хочу поговорить о себе, честно говоря. Три недели назад я не знала, что смогу играть здесь. Я была в Испании, не знала, что делать со спиной, которая очень болела. Вернуться сюда и иметь возможность играть — это уже победа для меня.

— Как вы оцениваете свой уровень против Арины?

— Думаю, что все было хорошо. Я очень рада, что смогла вернуться к тренировкам и играть матчи высокого уровня. Думаю, что все было не так уж и плохо. Возможно были какие-то мелкие нюансы, и к тому же она играла очень хорошо. Учитывая все, через что она проходит, это ее заслуга. Так что поздравляю.

— Что дальше? Есть ли у вас какие-то конкретные планы на грунтовый сезон?

— Честно говоря, играть как можно больше. Учитывая мою травму, я думаю, что грунт поможет мне. Я буду чувствовать себя немного лучше, потому что это не так тяжело для моей травмы. Я буду играть столько, сколько смогу.

Я собираюсь сыграть в Чарльстоне, если смогу. Штутгарт. В родном городе Мадриде. Все возможные турниры. Если мне удастся провести много матчей, таких как сегодня, против лучших, чтобы войти в ритм, это будет здорово.

— Ранее вы говорили, что играть этот матч будет некомфортно. Насколько тяжело вам обоим было сдерживать свои эмоции и сосредоточиться на теннисе?

— Мы обе достаточно сильны психологически. Мы сильные женщины. Она доказала это. Я доказала это. Мы знали, как отключиться на эти полтора часа матча.

Она играла очень хорошо. Я играла очень хорошо для своего уровня. Думаю, что это было довольно прилично. Это всё происходит от того, что мы знаем, что прошли через многое в своей жизни, мы сильные женщины, и мы знаем, как отделить это в нужный момент.

— Исходя из вашей дружбы с ней, вы были удивлены ее хладнокровием во время всего происходящего? Как вы думаете, сможет ли она сохранять его на протяжении всего турнира?

— Нет, я совсем не была удивлена. Она очень, очень сильная женщина, сильная личность. Это видно на корте. Особенно я знаю ее вне корта. Это меня совсем не удивляет.

Я знала, что она будет играть очень хорошо или как обычно. Желаю ей всего наилучшего. Посмотрим, сможет ли она пройти далеко на этом турнире.

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