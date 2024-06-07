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Футбол

Рюдигер — лучший центральный защитник мира по версии FourFourTwo

Немец провёл выдающийся сезон

Рюдигер - лучший центральный защитник мира по версии FourFourTwo

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Аналитический портал FourFourTwo опубликовал рейтинг из 10 лучших центральных защитников мира на сегодняшний день.

    Список возглавил центрбек «Реала» Антонио Рюдигер. Второе место занял Уильям Салиба («Арсенал»), третье — Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»).

    Также в топ-10 попали: Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Маркиньос («ПСЖ»), Натан Аке («Манчестер Сити»), Давид Алаба («Реал»), Габриэл («Арсенал») и Рональд Араухо («Барселона»).
    www.ua-football.com

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