Видеотрансляция матча НХЛ «Рейнджерс» — «Филадельфия» 12 апреля во ВКонтакте начнется в 02.00 мск

ХК «Рейнджерс». Фото USA Today Sports

«Рейнджерс» на своем льду сыграет против «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с четверга на пятницу, 12 апреля. Начало — в 02.00 по московскому времени. Игра пройдет в спортивном комплексе «Эм-эс-джи» в Нью-Йорке, США

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Рейнджерс» — «Филадельфия» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Рейнджерс» занимает сейчас 1-е место в таблице Восточной конференции, набрав 110 очков. «Филадельфия» идет на 11-й строчке «Востока», имея в своем активе 83 очка.

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