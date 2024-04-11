Эдриан Ньюи: RB20 похожа на предшествующие модели

В 2024 году очередная машина Red Bull Racing, созданная под руководством Эдриана Ньюи, вновь привлекает к себе общее внимание, причём некоторые необычные решения, в ней воплощённые, хорошо видны со стороны.

Ньюи, возглавляющий технический департамент чемпионской команды, в интервью RacingNews365, рассказал о процессе работы над своим новым детищем, причём он уверяет, что завидная скорость RB20 объясняется вовсе не оригинальными разработками, поскольку в основе своей концепция шасси осталась прежней.

«Поскольку внешние различия столь велики, люди о них говорят, но правда в том, что основная архитектура машины, передняя и задняя подвеска – всё это третья эволюция RB18, нашей машины 2022 года, и на самом деле RB20 очень на неё похожа, – подчеркнул прославленный гоночный конструктор. – Разумеется, некоторые внешние отличия есть, в основном они в области вокруг радиаторов, и такая конфигурация системы охлаждения даёт свои плоды.

Но это тот случай, когда заметные внешние различия дают скромную прибавку в эффективности. Но изменения затронули и днище машины, а этого, конечно, никто не видит…

Если вспомнить 2022 год, то в первой половине сезона наше соперничество с Ferrari носило очень острый характер. Вероятно, аэродинамикой RB18, особенно, её детальной проработкой, мы занялись позже, чем некоторые из наших соперников, поскольку сначала сосредоточились на основной архитектуре шасси.

Особенно мы отставали от Ferrari, ведь в в Маранелло фактически поставили крест на сезоне 2021 года ради создания машины для следующего чемпионата. Но мы весь год боролись с Mercedes, и нам пришлось иначе распределять ресурсы. Нам неплохо удалось разработать основные компоновочные решения, но в начале сезона мы немного отставали в области аэродинамики.

Но это означало, что потенциально мы могли более интенсивно вести модернизацию шасси и к середине сезона начали более полно использовать его потенциал. Разумеется, после этого мы очень неплохо провели вторую половину чемпионата.

Прошлогодняя машина была более продвинутой версией RB18, но если, работая в условиях ограниченных бюджетов, вы начинаете сезон с достаточно эффективной машиной, то её и модернизировать проще. А если вам не повезло, и вы начинаете с шасси, в основе которого ошибочная концепция, тогда действующие бюджетные ограничения будут мешать вам отыграться».

В 2024 году Макс Ферстаппен выиграл три из четырёх уже состоявшихся гонок, и только в Австралии сошёл с дистанции из-за технических проблем. Стоит добавить, что в Бахрейне, Саудовской Аравии и Японии гонщики Red Bull Racing обеспечили своей команде победные дубли, а это однозначно свидетельствует о скоростном превосходстве RB20.

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