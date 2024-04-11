Юношеская сборная Украины уступила Кипру во втором контрольном матче

Сборная Украины U-17 проиграла сверстникам из Кипра в товарищеском поединке.

Поединок завершился со счетом 2:1. В начале второго тайма киприоты отличились дважды и не реализовали пенальти, а единственный гол в составе «сине-желтых» в конце поединка забил Иван Андрейко. : center;»>Кипр (U-17) — Украина (U-17) 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 — Михалас (52, пен), 2:0 — Димостенус (58) — 2:1 Андрейко (90+3).

Кипр (U-17): С. Панаги (Папахараламбус, 70), К. Иоанну (Хараламбус, 79), Петусис (Евангелие, 70), Псилогенис (Циорцисс, 79), Сотириу, Лукаидис (Ставринидис, 65), Лисандрос (Страту, Строту, Строту, Строту, Строту, Строту, 65). 65), К. Панаги (Вассилиу, 70), Р. Димостенус (Николау, 79), С. Димостенус (П. Иоанну, 70).

Украина (U-17): Харечко, Рябоконь ( Третьяк, 73), Баршак (Шелекета, 46), Данковский, Бойко (Дигтярь, 58), Цымбалюк (Угринчук, 58), Тютюнов, Кривцов, Денисов, Зудин, Андрейко.

Отметим, что это второй контрольный поединок команд за 3 дня. В первом матче победу отмечали украинцы. Игра завершилась со счетом 2:0 благодаря голам Никиты Шелекеты и Ивана Денисова.

Стоит добавить, что в следующем месяце команды встретятся в рамках группового этапа чемпионата Европы U-17, который пройдет с 20 мая по 5 июня. на Кипре. В группу с украинцами и киприотами также попали Чехия и Сербия.

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