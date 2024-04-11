Кубок Билли Джин Кинг. Греция разгромила Латвию в своём первом матче за место в плей-офф

Результаты четвёртого игрового дня в Евро-Африканской зоне командного турнира
Первая группа • Европа/Африка
Оэйраш, Португалия • 8-13 апреля • грунт
Матчи за 1-3 место в зональном турнире
Нидерланды 2-1 Сербия
Эва Веддер — Лола Радивоевич 3:6, 2:6
Сюзан Ламенс — Миа Ристич 6:2, 6:4
Ламенс/Схюрс — Радивоевич/Стоянович 6:1, 6:4
Напомним, что Нидерланды и Сербия уже гарантировали себе участие в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг. Также вместе с ними вышла сборная Австрии.
Матчи за 4 проходное место в плей-офф
Латвия 0-3 Греция
Даниэла Висмане — Валентини Грамматикопулу 0:6, 5:7
Дарья Семенистая — Мария Саккари 0:6, 5:7
Лачинова/Остапенко — Матула/Папамихаил 4:6, 6:3, 8-10
В следующие два дня сборные Латвии и Греции по очереди сыграют против Дании.