Кубок Билли Джин Кинг. Греция разгромила Латвию в своём первом матче за место в плей-офф

Результаты четвёртого игрового дня в Евро-Африканской зоне командного турнира

Первая группа • Европа/Африка

Оэйраш, Португалия • 8-13 апреля • грунт

Матчи за 1-3 место в зональном турнире

Нидерланды 2-1 Сербия

Эва Веддер — Лола Радивоевич 3:6, 2:6

Сюзан Ламенс — Миа Ристич 6:2, 6:4

Ламенс/Схюрс — Радивоевич/Стоянович 6:1, 6:4

Напомним, что Нидерланды и Сербия уже гарантировали себе участие в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг. Также вместе с ними вышла сборная Австрии.

Матчи за 4 проходное место в плей-офф

Латвия 0-3 Греция

Даниэла Висмане — Валентини Грамматикопулу 0:6, 5:7

Дарья Семенистая — Мария Саккари 0:6, 5:7

Лачинова/Остапенко — Матула/Папамихаил 4:6, 6:3, 8-10

В следующие два дня сборные Латвии и Греции по очереди сыграют против Дании.

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