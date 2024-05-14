Рим. Пол уверено победил действующего чемпиона Медведева и впервые сыграет в четвертьфинале «Мастерса» на грунте

На турнире ATP Masters 1000 в столице Италии известны все четвертьфинальные пары

Рим, Италия • 8-19 мая • грунт • €8,862,111

Действующий чемпион: Даниил Медведев (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвёртый круг

Стефанос Циципас (Греция, 6) — Алекс де Минор (Австралия, 9) 6:1, 6:2

Николас Ярри (Чили, 21) — Александр Мюллер (Франция, Q) 7:5, 6:3

Томми Пол (США, 14) — Даниил Медведев (-, 2) 6:1, 6:4

Хуберт Хуркач (Польша, 9) — Себастиан Баэс (Аргентина, 19) 5:7, 7:6(4), 6:4

Стефанос Циципас взял реванш у Алекса де Минора за поражение на турнире в Акапулько в этом году и одержал 13-ю победу в 15-м поединке против австралийца. Греческий теннисист четвертый год подряд сыграет в четвертьфинале «Мастерса» в Риме и за путевку в полуфинал сразится с чилийцем Николасом Ярри, у которого ведет в очном противостоянии — 3:2 (выиграл их единственный матч на грунте, в Монте-Карло в прошлом году).

Томми Пол впервые за четыре встречи сумел победить Даниила Медведева и одержал шестую в карьере победу над соперником из топ-5. Американский теннисист пятый раз в карьере дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» (второй раз в этом году) и впервые сделал это на грунте. Следующим соперником Пола станет польский теннисист Хуберт Хуркач, которого американец победил в прошлом году в Индиан-Уэллс (общий счет их противостояния — 1:1).

Четвертьфинальные пары:

Алехандро Табило (Чили, 29) — Чжан Чжичжэнь (Китай)

Александр Зверев (Германия, 3) — Тэйлор Фритц (США, 11)

Стефанос Циципас (Греция, 6) — Николас Ярри (Чили, 21)

Хуберт Хуркач (Польша, 9) — Томми Пол (США, 14)

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