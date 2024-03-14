Мунгия и еще три соперника, с которыми Канело может провести отличные бои

Getty Images/Global Images Ukraine

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес (60-2-2, 39 КО) объявил дату и имя следующего соперника. Несмотря на предварительные заявления Канело о нежелании сражаться с соотечественниками, им стал мексиканец Хайме Мунгия. Поединок состоится 4 мая в Лас-Вегасе, США.

Альварес не исключает, что трижды выйдет на ринг в 2024 году, поэтому есть вероятность, что из нашего списка будет боксировать против Сауля не только 27-летний Хайме Мунгия.

В предыдущем бою Мунгия легко разобрался с Джоном Райдером. Британец, с которым Альварес провозился все двенадцать раундов и с которым было действительно непросто, тотально был разбит руками Хайме до состояния отбивной. В результате произошел технический нокаут в девятом раунде и конец карьеры Райдера.

Возможно, именно поэтому Канело отошел от своего обещания не биться против мексиканцев.

Габаритно и стилистически Райдер – более удобный соперник для Мунгии, чем Канело. Возможно, Сауль еще недооценил британца, которому не давали против него шансов. Вот и случился такой результат. Значит ли это, что Хайме теперь побьет Сауля? Учитывая, как Мунгия иногда пропускает и как его шатало от Деревянченко – точно не значит.

Но и сбрасывать со счетов его нельзя. Огромный, физически мощный мексиканец. Настоящая мексиканская драка здесь гарантирована.

Рассмотрим еще трех вероятных соперников для Сауля Альвареса.

Дэвид Бенавидес

США

27 лет

Рекорд: 28-0, 24 КО

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Бенавидес

Начать следует с самого желанного варианта среди американских и мексиканских фанатов. Бенавидес – гигант, который имеет возможность доносить много ударов, работать на всех дистанциях, физически мощный и бесспорно вариант номер один среди всех любителей бокса, как соперник для Канело Альвареса.

Бенавидес – не топовый панчер, но это ему не мешает. Под топовым подразумевается человек, который может выключить свет одним ударом. Такое с Дэвидом – редкость. Но количеством и плотностью атак он перекрывает все, что делает сам и что делает его соперник. Часто оппоненты просто не могут справиться с этой тучей ударов и ломаются.

Тем более, уже можно официально сказать, что Бенавидес прошел важные для карьеры тесты. В трех последних поединках были побиты Давид Лемье, Калеб Плант и Деметриус Андраде. Лемье – давно не показатель, да, но человек с опытом. Двое других – действующие спортсмены в расцвете сил, ничего не смогли показать в боях с Бенавидесом.

Давид Моррель

Куба

26 лет

Рекорд: 10-0, 9 КО

Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Моррель

Начали Дэвидом, продолжим Давидом. Моррель – «регулярный» чемпион WBA. Сауль – «суперчемпион». А значит, именно по этой линии Давид претендует на Альвареса.

Еще один момент – они оба боксируют на общей площадке. Раньше – на Showtime, сейчас на Amazon Prime. Будет ли и дальше там боксировать Альварес, пока неизвестно, но предварительно именно так.

Ну, и Давид – отличный боксер. Он мастерски работает в атаке, постоянно разбивает оппонента с дальней и средней дистанции, которая для других соперников все равно является дальней из-за размаха рук кубинца в 199 сантиметров.

Оскар Де Ла Хойя – бывший промоутер Сауля Альвареса, назвал Морреля среди нескольких боксеров, которые, по его мнению, могут победить Канело. Могут ли на самом деле – хороший вопрос, ведь у Давида все же нет достаточно опыта в профи. Но раз уже добрался до титула и самого Альвареса, почему бы не попробовать.

Теренс Кроуфорд

США

36 лет

Рекорд: 40-0, 31 КО

Getty Images/Global Images Ukraine. Теренс Кроуфорд

Включать Теренса сюда не хотелось. Американец боксирует в категории до 66,7 кг. Альварес – до 76,2 кг. Ладно, габаритами они похожи. Рост, размах рук действительно близок. Сауль тяжелее от природы, но и Теренс – довольно мускулистый парень, который просто очень разумно сушится.

Вероятость такого боя крайне низка. Потому что сам Альварес заявил, что для него в этом поединке нет ни единого выигрыша:

«Они постоянно недовольны. Я победил Джермелла Чарло, более крупного парня, но они критиковали меня, потому что он пришел из меньшей категории. А между мной и Теренсом еще больше весовых категорий.

Если я выиграю – они просто скажут, что я побил меньшего боксера, вот и все», – рассказывал Альварес о фанатах.

Но на самом деле, поединок прекрасен. Невероятно техничный, яркий и при этом совершенно разный по стилям боксеров. Круто, но учитывая возраст Теренса, он не будет ждать, пока Канело надумает. Просто попытается взять еще одно чемпионство в другом дивизионе или подтвердить имеющееся в своем весе.

4 самых желанных соперника для Кроуфорда

sport.ua