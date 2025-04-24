Мадрид. Киченок и Сюй Ифань одержали разгромную победу на старте соревнований

Украинско-китайская пара вышла во второй круг на турнире WTA 1000 в Испании



Мадрид, Испания • 22 апреля – 4 мая • грунт • $8,963,700

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Надежда Киченок/Сюй Ифань (Украина/Китай) – Александра Панова/Фанни Штоллар (-/Венгрия) 6:0, 6:3

Киченок и Сюй Ифань взяли реванш у Пановой и Штоллар за поражение на прошлой неделе на турнире WTA 500 в Штутгарте, где сыграли свой первый совместный матч.

Сегодня теннисистки реализовали пять из девяти брейк-поинтов и не проиграли ни одного гейма на своих подачах (отыграли один-брейк-поинт).

Следующие соперницы украинско-китайской пары определятся в матче Се Шувэй/Елена Остапенко (Китайский Тайбэй/Латвия, 3) – Тереза Михаликова/Оливия Николлс (Словакия/Великобритания).

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