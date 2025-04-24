Окон: Мне наша команда не кажется маленькой

Эстебан Окон доволен тем, как оперативно в Haas F1 среагировали на возникшие в первых гонках проблемы…

Эстебан Окон: «Я не стану сравнивать команды, но мне наша команда не кажется маленькой. В Haas F1 быстро находят причину, производят детали и реализуют решение. Это здорово! Да, сотрудников у нас вдвое меньше, но делаем мы вдвое больше.

Я никогда прежде не видел, чтобы команда выдавала решение за две недели, просто выпустив обновление. Очень приятно работать с такой командой, которая действует так оперативно.

Мы были шокированы, когда увидели, что уступаем остальным две с половиной или три секунды. Многие тогда говорили: «Вот и всё, они не очень хорошо поработали зимой и весь год будут позади». Никто не верил в наш прогресс, но мы знали, что у машины есть потенциал, который просто нужно раскрыть».

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