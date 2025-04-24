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Хоккей

Последний матч перед ЧМ. Сборная Украины сыграла против Японии

Последний матч перед ЧМ. Сборная Украины сыграла против Японии

ФХУ

Сборная Украины по хоккею провела последний контрольный матч перед стартом чемпионата мира в Дивизионе 1A. Соперником была команда Японии, которая будет одним из оппонентов на ЧМ.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Дмитрия Христича.

В первом периоде украинские хоккеисты смотрелись интереснее, но дважды не сумели реализовать большинство, хотя создавали моменты и хорошо комбинировали.

Во второй 20-минутке японцы стали более активными и где-то даже владели преимуществом, однако вратарь Богдан Дьяченко действовал уверенно, а этот отрезок встречи прошел без голов. У сборной Украины были еще один безрезультатный шанс в большинстве – здорово смотрелся кипер соперника.

В третьем периоде выход один на один не использовал Денискин, а Япония не сумела справиться с Дьяченко. Украинский вратарь показал неплохой уровень перед ЧМ.

Однако под конец поединка Украина все же реализовала свой шанс: с классной передачи Мережко отличился Денискин.

В целом, было видно, что обе команды играли не в полную силу и не собирались рисковать травмами и другими моментами за пару дней до старта чемпионата мира.

После завершения основного времени команды потренировали овертайм 3 на 3 и буллиты. В овертайме Украина выиграла 1:0 благодаря шайбе Трахта в большинстве, а в серии буллитов японцы были сильнее 3:2.

Украина стартует на ЧМ в Дивизионе 1A 27 апреля, первым соперником будет Великобритания.

Контрольный матч

Украина – Япония 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 55:32 Денискин (Мережко, Сысак) – 1:0

Вратари: Дьяченко – Оцука

sport.ua

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