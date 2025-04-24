Последний матч перед ЧМ. Сборная Украины сыграла против Японии

ФХУ

Сборная Украины по хоккею провела последний контрольный матч перед стартом чемпионата мира в Дивизионе 1A. Соперником была команда Японии, которая будет одним из оппонентов на ЧМ.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Дмитрия Христича.

В первом периоде украинские хоккеисты смотрелись интереснее, но дважды не сумели реализовать большинство, хотя создавали моменты и хорошо комбинировали.

Во второй 20-минутке японцы стали более активными и где-то даже владели преимуществом, однако вратарь Богдан Дьяченко действовал уверенно, а этот отрезок встречи прошел без голов. У сборной Украины были еще один безрезультатный шанс в большинстве – здорово смотрелся кипер соперника.

В третьем периоде выход один на один не использовал Денискин, а Япония не сумела справиться с Дьяченко. Украинский вратарь показал неплохой уровень перед ЧМ.

Однако под конец поединка Украина все же реализовала свой шанс: с классной передачи Мережко отличился Денискин.

В целом, было видно, что обе команды играли не в полную силу и не собирались рисковать травмами и другими моментами за пару дней до старта чемпионата мира.

После завершения основного времени команды потренировали овертайм 3 на 3 и буллиты. В овертайме Украина выиграла 1:0 благодаря шайбе Трахта в большинстве, а в серии буллитов японцы были сильнее 3:2.

Украина стартует на ЧМ в Дивизионе 1A 27 апреля, первым соперником будет Великобритания.

Контрольный матч

Украина – Япония 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 55:32 Денискин (Мережко, Сысак) – 1:0

Вратари: Дьяченко – Оцука

sport.ua