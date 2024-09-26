Известный боксер заявил о готовности сразиться с Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Джо Джойс

Известный боксер в супертяжелом весе Джо Джойс (16-3, 15 КО) высказался о своих возможных будущих поединках:

«Я готов драться с кем угодно. Посмотрите на супертяжелый вес, здесь много привлекательных поединков. Я подерусь с Джошуа. Я готов, я буду готов. Диллиан Уайт? Конечно, я заинтересован в этом. Я побьюсь с любым. Я вернулся к тренировкам в зале. Я готовлюсь к тому, кого поставят против меня, кто будет хорошим вариантом».

Напомним, в ночь с 21 на 22 сентября 2024 года состоялся бой британских боксеров в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Даниэль Дюбуа. В 5-м раунде Дюбуа нокаутировал своего соперника, до этого трижды отправив его в нокдаун.

sport.ua