Вингер Ливерпуля остается главной целью Барселоны, но переговоры между сторонами зашли в тупик

Несмотря на активные разговоры вокруг возможного перехода Нико Уильямса, вингер "Ливерпуля" Луис Диас все еще остается приоритетной целью для каталонской "Барселоны". Об этом пишет Mundo Deportivo.

Спортивный директор "блаугранас" Деку уже долгое время работает над потенциальным трансфером колумбийца.

Однако переговоры между клубами пока зашли в тупик, поскольку "Ливерпуль" категорически отказывается от любых переговоров о продаже своего игрока. Это создает серьезное препятствие для "Барселоны", которая, по предварительным сообщениям, готова заплатить за Диаса не более 60 миллионов евро.

Добавим, что в прошлом сезоне Луис забил 17 голов и отдал 8 ассистов в 50 матчах за "красных" во всех турнирах.

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