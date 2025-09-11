Второй шанс: 8 звездных игроков в арендах

Летнее трансферное окно подарило немало громких переходов, но на фоне дорогих сделок в топ-клубах особенно выделяются аренды. Именно они часто становятся переломным моментом в карьере футболистов, которые застряли на месте или потеряли доверие тренеров. Для некоторых игроков аренда – не просто временное решение, а возможность доказать, что они еще способны играть на самом высоком уровне. Мы собрали восемь футболистов, которые этим летом получили второй шанс и теперь могут перезапустить свои карьеры. Статью подготовила редакция euro.com.ua по материалам источника.

Расмус Хойлунд – из «Манчестер Юнайтед» в «Наполи»

Два года в АПЛ прошли для датчанина тяжело – всего 14 голов за 2 сезона. Теперь он возвращается в Италию, где уже успел проявить себя в «Аталанте». В «Наполи» Хойлунду предстоит заменить Ромелу Лукаку – задача сложная, но именно такие вызовы формируют характер. Для 22-летнего форварда это шанс доказать, что деньги за него были заплачены не зря.

Николас Джексон – из «Челси» в «Баварию»

Мюнхенский клуб заплатил 16,5 млн евро за аренду и обязался выкупить игрока за 65 млн. Для сенегальца это шанс доказать, что он достоин статуса топ-нападающего. Джексон нестабилен: может забить трижды за неделю, а затем исчезнуть на месяц. Но «Бавария» верит, что рядом с Гарри Кейном он сможет раскрыться.

Маркус Рэшфорд – из «Манчестер Юнайтед» в «Барселону»

27-летний англичанин долго не мог стабильно играть за «МЮ». Аренда в «Астон Вилле» дала лишь кратковременный эффект. Теперь его ждет «Барселона» и конкуренция с Рафиньей, Левандовским и Ламином Ямалем. Для Рэшфорда это, пожалуй, последний шанс вернуться в список игроков топ-уровня.

Джейдон Санчо – из «Манчестер Юнайтед» в «Астон Виллу»

После скандала с тренером Эриком тен Хагом и неудачных арен Санчо оказался в «Астон Вилле». Команда нуждается в атакующем усилении, и для 25-летнего вингера это шанс наконец-то доказать, что его трансфер за 85 млн евро не был ошибкой. Если Джейдон заиграет, он может стать ключевым игроком «львов».

Джек Грилиш – из «Манчестер Сити» в «Эвертон»

В «Сити» Грилиш так и не оправдал гигантский ценник в 117,5 млн евро. Один из самых талантливых игроков Англии оказался под давлением и часто терял уверенность. Но уже в первых матчах за «Эвертон» он показал 4 ассиста за три игры. Похоже, для Джека смена обстановки стала настоящим перезапуском.

Александр Зинченко – из «Арсенала» в «Ноттингем Форест»

Прошлый сезон стал провальным для украинца: мало матчей, мало минут и всего одна голевая передача. В «Ноттингем Форест» он получает шанс вернуться в форму. Команда делает ставку на левый фланг, а именно там Александр наиболее полезен. Для Зинченко это возможность доказать, что он способен быть лидером и в АПЛ.

Николо Дзаньоло – из «Галатасарая» в «Удинезе»

Когда-то один из самых перспективных итальянцев, сегодня Дзаньоло вынужден искать себя заново. После серий скандалов и частых переходов он оказался в «Удинезе». Это не самый топовый клуб, но идеальная площадка, чтобы сосредоточиться на футболе. Если Николо сумеет стабилизироваться, это станет переломным моментом в его карьере.

Альваро Мората – из «Милана» в «Комо»

Испанец в последние годы сменил несколько клубов и везде оставлял ощущение недосказанности. Теперь он в «Комо», где от него не ждут чудес, но рассчитывают на опыт и лидерство. Для Мораты это шанс напомнить, что он все еще способен решать матчи. И кто знает, возможно, именно здесь он снова засияет.

В поисках импульса

Эти восемь игроков оказались в арендах не случайно: каждый из них ищет новый импульс в карьере. Для одних аренда – вынужденный шаг, для других – последний шанс вернуться на вершину. Но объединяет их одно: именно сейчас они должны доказать, что еще способны быть звездами мирового футбола.

Напомним, мы также писали о том, когда и где смотреть реванш Богачук против Адамса.