Кубок Хопмана. Андрееску и Оже-Альяссим принесли первый трофей своей команде

Сборная Канады победила на командном турнире ITF
Канадские теннисисты в решающем матче обыграли представителей Италии:
КАНАДА 2-1 ИТАЛИЯ
Бьянка Андрееску – Лучия Брондзетти 6:2, 6:3
Феликс Оже-Альяссим – Флавио Коболли 7:6(7), 5:7, 8-10
Андрееску/Оже-Альяссим – Брондзетти/Коболли 6:3 6:3
Отметим, что на групповом этапе Андрееску и Оже-Альяссим победили сборные Испании (Марина Бассольс Рибера/Роберто Баутиста Агут) и Греции (Деспина Папамихаил/Стефанос Циципас) со счетом 3-0.
Канада впервые выиграла трофей на Кубке Хопмана.