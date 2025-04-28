Теннисный дайджест от BTU: Маррей прокомментировал жалобы игроков, у чемпионки “мэйджоров” сотрясение мозга, новое достижение Зверева

Портал “Большой теннис Украины” предлагает утренний дайджест новостей из мира тенниса



🗞 Александр Зверев впервые в карьере выиграл тай-брейк на “Мастерсе” со счетом 7-0. Одержав свою 25-ю победу в Мадриде, немец стал лишь вторым игроком, рожденным с 1990 года, который выиграл не менее 25 матчей на одном турнире серии 1000 (Григор Димитров имеет в своем активе 26 побед в Монте-Карло).

🗞 Мария Саккари отдала Жасмин Паолини только 3 гейма в их матче в Мадриде – это наименьшее количество геймов, которые греческая теннисистка проиграла сопернице из топ-10 во всех своих матчах с представительницами первой десятки в карьере.

🗞 Маттео Берреттини стал вторым после Янника Синнера итальянцем, родившимся после 1990 года, одержавшим 200 побед в карьере. Берреттини – лишь восьмой представитель Италии в Открытой эре, которому удалось достичь этого результата. По процентному показателю побед и поражений среди теннисистов этой группы он имеет второй результат (уступает Синнеру). Лидером среди итальянцев в Открытой эре по количеству побед в Туре является Фабио Фонини – 426.

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🗞 Двукратная чемпионка турниров Grand Slam в паре Тэйлор Таунсенд объяснила, что пропускает грунтовую серию из-за сотрясения мозга, которое она получила на турнире в Майами во время четвертьфинала в парном разряде.

«Я надеялась быть готова к Мадриду, но в итоге провела несколько тренировок и все мои симптомы вернулись. Только эти последние 3-4 дня у меня впервые не болела голова, что очень хорошо, и я счастлива вернуться на [тренировочный] корт. Я очень боялась за свою голову, и это не то, с чем я хочу играть, поэтому я просто даю себе возможность действительно вылечиться».

🗞 Карлос Алькарас, который из-за травмы пропускает домашний “Мастерс”, путешествует по спортивным мероприятиям на юге Испании. После финала Копа дель Рей между «Барселоной» и «Реалом» в Севилье, Алькарас стал гостем Мото Гран-при Испании, где встретился с Марком Маркесом.

🗞 Энди Маррей поделился своим мнением о жалобах теннисистов на насыщенный календарь и двухнедельные турниры серии 1000:

«У вас также всегда есть выбор не играть. Да, вы заработаете ноль очков, вы также можете потерять несколько рейтинговых очков или не попасть в бонусный пул. Теннисисты имеют возможность не играть, если не хотят. Это не значит, что случится что-то очень плохое.

Однонедельные турниры были действительно хорошими. У нас были матчи прекрасного качества каждый день; мы точно знали, кто и когда будет играть. Сегодня же каждый турнир просто добавляет дни, и это, на самом деле, наименее креативный способ, чтобы, не знаю, заработать больше денег… Если бы это не приносило им денег, я думаю, они бы нашли другие варианты».



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