Плей-офф НХЛ. Шок Виннипега, победа Вашингтона, овертайм Эдмонтона

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Виннипег, который был лучшей командой регулярного сезона, столкнулся с проблемами в плей-офф. Джетс уступили Сент-Луису 1:5 и позволили сопернику сравнять счет в серии после четырех матчей.

И снова тренеру Виннипега пришлось заменить вратаря Коннора Хеллебака, который был лучшим кипером регулярки, но неудачно сіыграл в выездных встречах.

На Востоке в одной победе от второго раунда плей-офф находятся Вашингтон и Каролина. Столичные и Ураганы обыграли Монреаль и Нью-Джерси соответственно и ведут в своих сериях со счетом 3:1.

Ярко проходит серия Эдмонтона и Лос-Анджелеса. Сегодня четвертый матч противостояния зашел в овертайм, где со счетом 3:2 победили хоккеисты Ойлерз благодаря шайбе Леона Драйзайтля в большинстве.

В основное время Короли выигрывали 2:0 и 3:1, но позволили сопернику отыграться. У Нефтяников три очка за ассисты набрал Драйзайтль, а дубль в третьем периоде оформил защитник Бушар.

Счет в серии 2:2.

Плей-офф НХЛ. Первый раунд

Сент-Луис – Виннипег 5:1

Счет в серии 2:2

Нью-Джерси – Каролина 2:5

Каролина ведет в серии 3:1

Монреаль – Вашингтон 2:5

Вашингтон ведет в серии 3:1

Эдмонтон – Лос-Анджелес 3:2 в овертайме

Счет в серии 2:2

sport.ua