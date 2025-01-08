“В ней есть немного магии”. Элина Свитолина – о своей новой ракетке, которой будет играть с этого года

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала смену своей ракетки в новом сезоне



В 2025 году украинка сменила ракетку Wilson, которой играла почти всю карьеру на ракетку Diadem Sports.

“Менять что-то, когда ты находишься на поздних этапах карьеры, – это всегда нелегко”, – прокомментировала свое решение Свитолина. “Это сложно и да, это непросто. Но на данный момент я очень довольна, тренировки проходили очень хорошо. Мне важно чувствовать себя комфортно на корте и тогда придет уверенность.

Что я могу сказать о ее характеристиках, она тяжелее или легче? В ней есть немного магии (смеется). То есть, это секрет? Да (улыбается). Я чувствую себя с ней очень хорошо, а дальше увидим. Надеюсь, она принесет мне много побед, потому что я ищу именно этого”, – добавила украинская теннисистка.

Сегодня, Элина Свитолина сыграла в Мельбурне выставочный матч, в котором встретилась с китайской теннисисткой Чжэн Циньвэнь. На следующей неделе Элина выступит на Открытом чемпионате Австралии.

btu.org.ua