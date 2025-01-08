Кросби стал рекордсменом НХЛ по выигранным вбрасываниям

Сидни Кросби. Фото Imagn Images, USA Today Sports

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (3:4 Б) установил рекорд лиги.

37-летний канадец стал лучшим в истории североамериканской лиги по выигранным вбрасываниям — 15183 победы «на точке».

Кросби был выбран «Пингвинз» под первым номером на драфте НХЛ 2005 года. С тех пор он выступает за команду. На его счету 1314 матчей и 1640 (603+1037) очков.

Еще один дубль и девять голов в семи матчах! Воронков затмил исторический рекорд Кросби и оставил «Питтсбург» без победы

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