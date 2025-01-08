Второй год подряд три украинки вошли в число сеяных на Открытом чемпионате Австралии

Организаторы Открытого чемпионата Австралии опубликовали списки сеяных игроков



В этом году в число 32-х сеяных теннисисток попали три украинки: Марта Костюк (№17), Элина Свитолина (№28) и Даяна Ястремская (№32).

Отметим, что в Мельбурне уже второй год подряд три украинки попадают в число сеяных – в прошлом сезоне это были Элина Свитолина, Ангелина Калинина и Леся Цуренко.

Для Элины Свитолиной это будет уже десятый раз, когда она попадает в число сеяных на Открытом чемпионате Австралии, Даяна Ястремская второй раз стала сеяной в Мельбурне (впервые это произошло в 2020 году), а Марта Костюк – впервые будет посеяна на австралийском “мэйджоре”.

Жеребьевка основной сетки Australian Open пройдет завтра 9 января.

btu.org.ua