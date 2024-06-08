Ньюи: FIA попала под влияние двух автопроизводителей

В минувший четверг FIA опубликовала основные положения нового технического регламента, который вступит в силу в 2026 году. Эдриан Ньюи, самый известный и самый успешный конструктор гоночных машин в истории Формулы 1, конечно, не остался в стороне от этого события и по-своему его прокомментировал в интервью британскому журналу MotorSport Magazine.

В прошлом месяце было официально объявлено, что в конце года Ньюи завершит многолетнее сотрудничество с Red Bull, а с дальнейшими планами он пока не определился, хотя в паддоке ходит немало разговоров о том, что он уже получил предложения от нескольких команды, прежде всего от Ferrari и Mercedes, но также в этом контексте упоминаются Aston Martin и Williams.

Но если Ньюи решит продолжить карьеру в Формуле 1, то на следующем её этапе ему придётся иметь дело как раз с этим техническим регламентом, который ему, похоже, не особо понравился.

«Нам известны основные принципы того, чего пытается достичь FIA, а изначально это стремление сделать так, чтобы мощность силовой установки поровну распределялась между двигателем внутреннего сгорания и её электрической частью, – напомнил Ньюи. – Хорошее ли это направление развития или нет, я лучше комментировать не стану.

У всех есть желание сделать машины несколько легче, но реальность такова, что силовая установка довольно тяжёлая, поэтому добиться снижения веса можно только в небольших пределах. Также есть стремление сделать машины более эффективными в плане аэродинамики, с чем я полностью согласен и поддерживаю.

К сожалению, автоспорт в целом, вся эта индустрия страдает от одной и той же проблемы: всё заканчивается тем, что нам приходится работать с регламентом, который задаёт очень жёсткие рамки и носит предписывающий характер. Мне же хочется, чтобы правила были более открытыми. В автоспорте в целом стремятся добиться сокращения до нуля вредных выбросов, однако я считаю, что когда цели формулируются недостаточно конкретно и всё время меняются, то это неправильно.

Я предпочитаю иной подход: если мы хотим, чтобы автомобиль наносил меньше вреда экологии планеты, надо разработать некий довольно широкий спектр задач, которые необходимо решить, и двигаться в этом направлении. А не брать курс на сокращение до нуля выбросов из выхлопной трубы, поскольку это по сути означает либо переход на электроэнергию, либо на водородное топливо.

При этом ни та, ни другая технология пока не достигла того уровня, на который мы рассчитываем, когда говорим о гонках уровня Формулы 1».

Более того, Ньюи открыто раскритиковал FIA, обвиняя федерацию в том, что она подвержена влиянию отдельных команд чемпионата: «Похоже, что FIA попала под мощное влияние одного или двух автопроизводителей в надежде их задобрить, но при этом, возможно, также привлечь внимание других.

Полагаю, поскольку в 2026 году в Формулу 1 приходит Audi, определённый успех достигнут, однако я не уверен, что это того стоит, поскольку конечный результат будет довольно компромиссным. В реальности автопроизводители приходят и уходят, и единственным исключением остаётся Ferrari.

Однако основу бизнеса Формулы 1 составляют именно команды, а также, конечно, всё держится на таком базовом факторе, как интерес болельщиков. Поэтому важнее всего обеспечить качественное зрелище, а этого, как мы знаем, удаётся добиться, когда для чемпионата характерно многообразие».

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