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Автоспорт

Риккардо: Надеюсь, в машине найдут огромную дыру

Риккардо: Надеюсь, в машине найдут огромную дыру

Даниэль Риккардо со свойственным ему чувством юмора прокомментировал неудачные для себя итоги Гран При Великобритании…

Даниэль Риккардо: «Надеюсь, в моей машине найдут большую дыру, которую мы прежде не замечали, и она объяснит все проблемы с нехваткой скорости.

Юки хорошо справился, но команда была не очень конкурентоспособны в этот уик-энд. У меня возникло много проблем именно в гонке, и пока я не понимаю, почему.

Мои ощущения и время на круге не совпадают. То, что я вижу из кокпита, не совпадает со значениями на секундомере. На квалификации в Сильверстоуне я был уверен, что проехал хороший круг, но инженер сказал, что я позади на восемь десятых секунды. Я был очень удивлен.

Инженер как то спросил, чего мне не хватает? Я сказал, что баланс нормальный, но не хватает прижимной силы, поскольку сами круги я проезжаю чисто, за исключением нескольких мелочей, а результата нет. Но это то, на что способна машина. Во время гонки в Сильверстоуне соперники проезжали мимо. Я не смог бороться с Сарджентом, а Элбон обогнал Юки.

Да, мы привозим новинки, но и другие не стоят на месте. Нико Хюлкенберг за рулём Haas дважды подряд финишировал шестым. И они уже не позади, а впереди нас.

Наши последние обновления сработали хорошо, просто мы не достигли того, на что надеялись. Но это не потому, что мы не пытались».

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