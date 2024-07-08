Мареска: Я считаю Челси одним из величайших клубов в мире. Это будет фантастическое путешествие, и я с нетерпением жду начала работы

Итальянский специалист готов к новому тренерскому приключению

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На днях Энцо Мареска приступил к полноценной работе в лондонском "Челси". После первой недели на посту главного тренера итальянец рассказал в интервью о вступлении в должность, своих амбициях на будущий сезон и налаживании отношений с болельщиками.

"Я очень счастлив и взволнован. Это будет фантастическое путешествие, и я с нетерпением жду начала работы [с игроками] как можно быстрее. Было довольно много работы, и это нормально в начале. Так всегда бывает. Ты пытаешься познакомиться со всеми людьми на тренировочной площадке и с некоторыми игроками, которые уже есть в команде. Но ощущения фантастические. Я очень взволнован. Одна из причин, почему я здесь, заключается в том, что я убежден, что команда очень хорошая и полна талантов. Самое важное сейчас – это создать правильную культуру, которая будет движущей силой в сезоне".

"Я всегда говорю одно и то же: если вы можете улучшить игроков, то вы можете улучшить команду. Поэтому наша цель – стараться улучшать их всех с каждым днем. Я думаю, что у каждого тренера есть своя идея или стиль. Мой достаточно четкий. Прошлый год был очень хорошим, но он закончился. Это новая глава, новая команда и новый клуб. Я очень рад быть здесь. Это главное, потому что когда ты присоединяешься к такому клубу, как "Челси", ты знаешь, что это команда, которая должна побеждать. Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы быть там, бороться и конкурировать с командами, которые в этот момент побеждают и борются за титулы". Я считаю "Челси" одним из величайших клубов в мире, поэтому буду очень гордиться им. Просто доверьтесь процессу, доверьтесь идее, будьте с командой [болельщикам, – Прим. ред.]. Я уверен, что мы получим удовольствие от путешествия. Как и в каждом клубе, для каждого менеджера, это будет нелегко, потому что ничего не бывает легким. Но мы точно получим удовольствие от нашего путешествия", – заявил Энцо Мареска.

Добавим, что первый официальный поединок на посту главного тренера итальянец проведет 18 августа, где в первом туре АПЛ ему будет противостоять "Манчестер Сити".

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