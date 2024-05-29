Следить
Футбол

Четырех убрали. Сборная Нидерландов объявила окончательный состав на Евро-2024

Известен окончательный состав сборной

Четырех убрали. Сборная Нидерландов объявила окончательный состав на Евро-2024

Фото: twitter.com/OnsOranje

    • Сборная Нидерландов объявила окончательный состав на чемпионат Европы-2024.

    Голкиперы: Джастин Бейлов, Марк Флеккен, Барт Вербрюгген.

    Защитники: Натан Аке, Вирджил ван Дейк, Джереми Фримпонг, Дейли Блинд, Лутсхарел Гертрюйда, Дензел Дюмфрис, Микки ван де Вен, Стефан де Врей, Маттейс де Лигт.

    Полузащитники: Френки де Йонг, Хави Симонс, Джорджинио Вейналдум, Тьон Копмейнерс, Райан Гравенберх, Тиджани Рейндерс, Джерди Схаутен, Джои Верман.

    Нападающие: Мемфис Депай, Брайан Бробби, Стивен Бергвейн, Дониелл Мален, Коди Гакпо, Ваут Вегхорст.

    Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир будет проходить с 14 июня по 14 июля.

    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии
    Больше в Футбол
    aquapolis