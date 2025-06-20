Итальянский гранд связался с Байером насчет возможного трансфера их лидера

Итальянский гранд связался с леверкузенским "Байером" насчет возможного трансфера их лидера.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что руководство "Милана" начало переговоры с "фармацевтами" относительно подписания 32-летнего Гранита Джаки этим летом. Отмечается, что экс-полузащитник "Арсенала" уже согласился на переход. Он является главной целью "россонери" в ближайшее трансферное окно.

Напомним, что действующий контракт Джаки с "Байером" рассчитан до конца июня 2028 года.

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В сезоне 2024/25 Гранит Джака провел 49 игр за "Байер" во всех турнирах, забив два гола и отдав 7 результативных передачами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

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