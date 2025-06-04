Александр Годынюк 15-летним устроил драку с лидером Сокола

Александр Годынюк

Первый в истории украинского хоккея энхаэловец Александр Годынюк рассказал в эксклюзивном интервью Sport.ua, что обратил на себя внимание тренера ведущей команды Украины благодаря тому, что в товарищеском матче подрался с лидером киевского «Сокола».

«Когда учился в девятом классе, попал на сбор сборной Украины 1968 года рождения, то есть с ребятами, на два года старше, – вспоминает Годынюк. – Команда готовилась к участию в Спартакиаде народов СССР. Мы играли товарищеский матч с «Соколом». В этой игре я, 15-летний подрался с Евгением Шастиным. Да и вообще отыграл неплохо. Меня взяли на Спартакиаду, которую провел отлично, играл в первой паре защитников. На соревнованиях был селекционер «Сокола». Сразу по возвращении в Киев меня пригласили на тренировку основы «Сокола». Проведя несколько тренировок, я с командой отправлялся на несколько выездов. Конечно, еще не играл. Меня подпускали к основе, чтобы почувствовал, какой там микроклимат и понял, какие там требования. А в следующем году, когда учился в десятом классе, дебютировал в высшей лиге чемпионата СССР. «Сокол» тогда играл против московского «Динамо» с его звездами того времени».

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