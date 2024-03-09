Индиан-Уэллс. Синнер выиграл 16-й матч подряд, Алькарас, Шелтон и де Минор прошли в третий круг

На турнире АТР 1000 в Индиан-Уэллс завершился третий игровой день

Индиан-Уэллс, США • 6-17 марта • хард • $11,918,990

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Чжичжэнь Чжан (Китай) — Александар Ковачевич (США, WC) 6:7(2), 6:3, 7:5

Лукаш Клейн (Словакия, Q) — Николас Морено Де Альборан (США, Q) 7:6(8), 6:4

Роберто Карбальес Баэна (Испания) — Флавио Коболли (Италия) 6:4, 6:4

Александр Мюллер (Франция) — Уго Гренье (Франция, Q) 7:6(5), 7:5

Алехандро Табило (Чили) — Павел Котов (-) 4:6, 6:3, 7:5

Денис Шаповалов (Канада, PR) — Ботик Ван Де Зандсхулп (Нидерланды) 6:1, 6:4

141-я ракетка мира Лукаш Клейн выиграл свой первый матч в основной сетке турнира «Мастерс». Во втором круге 25-летний словак сыграет против игрока топ-10 Каспера Рууда (№9 АТР). В 2018 году Клейн проиграл Рууду на «челленджере» в Словакии.

Второй круг

Андрей Рублев (-, 5) — Энди Маррей (Великобритания) 7:6(3), 6:1

Иржи Легечка (Чехия, 32) — Брэндон Накашима (США, WC) 3:6, 6:3, 6:4

Фрэнсис Тиафо (США, 18) — Душан Лайович (Сербия) 6:3, 6:3

Стефанос Циципас (Греция, 11) — Люка Пуй (Франция, Q) 6:3, 6:2

Бен Шелтон (США, 16) — Якуб Меншик (Чехия, WC) 4:6, 6:3, 6:4

Франсиско Серундоло (Аргентина, 22) — Александр Шевченко (Казахстан) 6:2, 3:1 отказ

Ян-Леннард Штруфф (Германия, 25) — Борна Чорич (Хорватия) 6:7(3), 6:2, 7:6(9)

Янник Синнер (Италия, 3) — Танаси Коккинакис (Австралия) 6:3, 6:0

Александр Зверев (Германия, 6) — Кристофер О’Коннелл (Австралия) 6:4, 6:4

Таллон Грикспор (Нидерланды, 27) — Янник Ганфманн 6:3, 6:3

Александр Бублик (Казахстан, 20) — Шан Цзюньчен (Китай, Q) 6:4, 6:1

Алекс де Минор (Австралия, 10) — Таро Даниэль (Япония) 6:1, 6:2

Тьяго Зайбот Вилд (Бразилия, Q) — Карен Хачанов (-, 15) 6:1, 7:5

Фабиан Марожан (Венгрия) — Николас Ярри (Чили, 24) 3:6, 7:5, 6:4

Феликс Оже Альяссим (Канада, 31) — Констан Лестьенн (Франция, Q) 6:4, 6:1

Карлос Алькарас (Испания, 2) — Маттео Арнальди (Италия) 6:7(5), 6:0, 6:1

Янник Синнер выиграл все четыре поединка в очном противостоянии с Танаси Коккинакисом и продлил свою победную серию до 13-ти матчей в этом сезоне (всего это уже 16-я победа подряд для итальянца). За этот период Синнер отдал соперникам всего 4 сета. Его следующим соперником станет Ян-Леннард Штруфф, с которым Янник встретится впервые.

Алекс де Минор после защиты титула в Акапулько одержал свою шестую подряд победу. Австралиец победил японца Таро Даниэля в четвертый раз за четыре очных встречи. В третьем раунде Алекс сыграет против 20-го номера посева Александра Бублика (счет в личных встречах 2:0 в пользу де Минора).

Действующий чемпион турнира Карлос Алькарас второй раз сыграл с Маттео Арнальди на уровне ATP-тура и отпраздновал свою вторую победу. Теперь статистика Карлоса в своих стартовых раундах с начала 2023 года 18-2. Второй номер посева дальше встретится с Феликсом Оже-Альяссимом, которого победил в прошлогоднем четвертьфинале в Индиан-Уэллс (общий счет противостояния 3-1 в пользу канадца).

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