«Это ограбление, нокаут, а судьи...» Брэдли рассказал, кто победил Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниель Дюбуа и Александр Усик

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли назвал боксера, который смог победить Александра Усика. Брэдли вспомнил бой Усика против действующего чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа.

«Дюбуа уже побил Усика, его ограбили. Это был не удар ниже пояса, это был удар в корпус, нокаут. Дюбуа уже побил Александра, и я был бы не против увидеть это еще раз. Я считаю, что его там ограбили. Судьи плохо поработали.

Дюбуа ударил его ударом по корпусу и нанес ему боль. Мы все знаем, что Усик не любит удары по корпусу. Он их не любит. В любителях его останавливали ударами по корпусу. Я хочу, чтобы Дюбуа дрался с победителем боя Фьюри – Усик, он заслуживает этого», – сказал Брэдли.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua