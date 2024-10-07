«Самое глупое решение». Промоутер Фьюри раскритиковал Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Промоутер Боб Арум уверен, что Энтони Джошуа не стоит выходить на реванш с Даниэлем Дюбуа после поражения нокаутом. Функционер не считает, что Джошуа является топовым супертяжем.

«Я всегда высоко оценивал Дюбуа. В отличие от Джошуа. Никогда не считал его классным боксером, особенно после боя с Энди Руисом. Поражения Джошуа меня не удивляют».

«Он очень и очень уязвимый в ринге. И мне кажется, что самым глупым решением будет проведение реванша с Дюбуа», – сказал Арум.

«Все было хорошо». У Джошуа решили, нужно ли менять тренера

sport.ua