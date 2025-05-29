Даяна Ястремская – о победе над “нейтральной” Шнайдер на РГ: “Когда видишь столько украинских флагов на трибунах – это невероятно заряжает”

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в интервью изданию “Чемпион” рассказала о своей победе над 12-й ракеткой мира Дианой Шнайдер в матче второго круга Ролан Гаррос



О матче против Дианы Шнайдер

“Повлиял ли на меня перенос матча на другой корт? В целом я довольно неплохо справляюсь с длительным ожиданием, но такое спонтанное решение немного сбило меня с толку. На корте, где мы должны были играть, ребята играли четвертый сет и, как казалось, он должен был быть последним – уже сыграли пять геймов. Но вдруг мне позвонили и спросили, сколько времени мне нужно на подготовку к игре на другом корте. Я ответила: хотя бы полчаса. Начала активно разминаться, ждала подтверждения – и оно не заставило себя ждать: перенос на корт №8. Эта неожиданность немного вывела меня из равновесия.

В начале матча эмоции переполняли. В первом гейме сразу – две двойные ошибки. Вроде бы не критично: можно сделать и 25 и все равно выиграть. Но такой старт – это тревожный звоночек. Была возможность взять и первый, и второй гейм, но получилось – 0:4. Несмотря на счет, ничего не меняла. Продолжала давить, играть в своем стиле и верить, что рано или поздно счет изменится в мою пользу. Просто концентрировалась на борьбе, и пойнт за пойнтом возвращалась в матч.

Понимала, что соперница нестабильна эмоционально, и надо постоянно давить. Очень помогла поддержка трибун – она была невероятная. В трудные моменты, когда не получалось, я искала глазами украинский флаг. Это не только заряжало энергией, но и обостряло вкус борьбы. Не скажу, что я сегодня сыграла блестяще, но благодаря этой поддержке я не останавливалась. Даже не уходила – перла вперед, несмотря ни на что. Именно это меня и привело к победе.

Надеюсь, мне хоть немного удалось подарить украинцам радость в это сложное для страны время. Это был один из самых сложных матчей – прежде всего эмоционально. И объяснять, почему именно, думаю, излишне. Принципиальность поединка добавляла огня. Но, кажется, я справилась. Когда видишь столько украинских флагов на трибунах – это невероятно заряжает. Поэтому отдельная и большая благодарность нашим болельщикам”.

Обзор матча Даяна Ястремская – Диана Шнайдер на Ролан Гаррос (ВИДЕО)

О состоянии своего здоровья

“Со спиной все нормально. Просто очень не люблю ветер. Когда потеешь – легко простудиться. Поэтому старалась держать спину теплой, не дать ей остыть. В общем остались небольшие проблемы с ногой и костью, но с тейпами чувствую себя хорошо. Посмотрим, как будет завтра.

Парный матч завтра? Я люблю играть пару. Тем более – с Надеждой Киченок. Так что настроение боевое, планирую хорошо сыграть”.

О предстоящем поединке против Людмилы Самсоновой

“Кажется, мы ни разу не играли. По крайней мере я не припомню. Я не собираюсь ничего менять. Все зависит от меня. Я буду продолжать играть в своем вайбе. Без лишних ожиданий. Хочу оставаться реалисткой: выйти на корт – и пусть будет, как будет.

Сегодня, например, мои ожидания не совпали с реальностью. Посмотрим, что будет дальше. Вроде бы играла два дня неплохо, но в нашем спорте, особенно в женском, часто бывает: новый день – новый теннис”.



Фото: Арата Ямаока / TENNIS Club.

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