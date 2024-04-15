Сакраменто Лэня сыграет с Голден Стэйт, Лейкерс встретятся с Нью-Орлеаном в плей-ин НБА

Также в полуфиналах мини-турнира встретятся Филадельфия с Майами и Чикаго с Атлантой

Стали известны пары мини-турнира плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Сакраменто украинца Алексея Лэня сыграет с Голден Стэйт 17 апреля. В случае успеха, Кингз встретятся с проигравшей командой пары Нью-Орлеан — Лейкерс.

НБА. Плей-ин

Западная конференция. Полуфинал

17.04 Нью-Орлеан Пеликанс (7) — Лос-Анджелес Лейкерс (8)

17.04 Сакраменто Кингз (9) — Голден Стэйт Уорриорс (10)

Восточная конференция. Полуфинал

18.04 Филадельфия 76ерс (7) — Майами Хит (8)

18.04 Чикаго Буллз (9) — Атланта Хокс (10)

Победитель встречи команд №7 и №8 выйдет в плей-офф, где займет позицию №7 в сетке своей конференции. Проигравшая команда встретится с победителем поединка №9 и №10 в финале плей-ин. Команда, выигравшая финал мини-турнира, получит место №8 в плей-офф конференции.

Матчи 1/8 финала плей-офф начнутся в ночь на 21 апреля. Начало финальной серии НБА запланировано на 6 июня.

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