Результативная игра

Фото: Колумбія

В Лендовере прошел контрольный матч между США и Колумбией. Гости имели небольшое преимущество, но несмотря на сопротивление соперника, разгромили его со счетом 5:1. Колумбия смогла реализовать почти все удары в створ ворот (5 из 6-ти). Один из голов на счету Хорхе Карраскаля, бывшего игрока "Карпат". С 19 февраля 2022-го года футболист выступает в России, где уже успел сменить "ЦСКА" на "Динамо".

Обе сборные готовятся к Кубку Америки, который начнется в конце месяца. До этого американцы еще проведут спарринг с Бразилией (13-го июня). Колумбия будет иметь товарищескую игру с Боливией (16-го июня).

Контрольный матч

09.06.2024. "ФедЭкс Филд" (Лендовер)

США — Колумбия 1:5

Голы: Веа 58 — Ариас 6, Борре 19, Риос 77, Карраскаль 85, Синистерра 88

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