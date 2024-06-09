Одна лицензия все еще под вопросом: Свитолина, Костюк, Ястремская и сестры Киченок выступят на Олимпиаде в Париже

Капитан женской сборной Украины по теннису Михаил Филима в комментарии Суспільне Спорт рассказал, кто из украинок гарантировал себе участие в Олимпийских играх-2024

В одиночном разряде путевки на Олимпиаду гарантировали выступят Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская. В парном разряде в составе сборной Украины сыграют Людмила и Надежда Киченок. Также будет сформирована еще одна пара из тех теннисисток, которые пройдут на Олимпиаду в одиночном разряде.

Также на участие в Олимпиаде в одиночном разряде претендуют Ангелина Калинина и Леся Цуренко, которые проходят по рейтингу, но не выполнили критерии относительно количества матчей за сборную Украины. По правилам ITF их участие будет рассматриваться компетентным органом с учетом «особых обстоятельств», одно из которых –высокий уровень конкуренции в сборной.

По словам Михаила Филимы, если ITF предоставит разрешение обеим теннисисткам играть на Олимпиаде, выбор будет сделан в пользу Калининой.

«Больше шансов [попасть в состав на Олимпиаду] у Ангелины. Она, мне кажется, и выше будет [в рейтинге], и были некоторые причины, почему она не играла [за сборную]. Поэтому у нее больше шансов, ее будут заявлять.

Это зависит от индивидуальных отношений с федерацией и спорткомитетом, рейтинга и настроения играть Олимпийские игры. Это коллективное решение тренерского штаба, Федерации тенниса (потому что она подает заявки) и спорткомитета. Там есть определенные пункты, которые должна делать федерация и игрок, какие у них отношения. И затем [заявка] подается через олимпийский комитет непосредственно в ITF.

Это решение Международной теннисной федерации. Они могут [принять] негативное решение и по одной, и по другой теннисистке из-за того, что те сыграли только один матч за сборную за последние два года», — сказал Михаил Филима.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа. Напомним, что для участия в Олимпийском теннисном турнире спортсмены в одиночном разряде должны входить в топ-56 рейтинга, а также выполнить критерий матчей за сборную (минимум два матча в течение олимпийского цикла).

btu.org.ua