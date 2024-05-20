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Футбол

Тухель в следующем сезоне может возглавить один из клубов Премьер-Лиги — Источник

Томас может вернуться в Премьер-Лигу

Тухель в следующем сезоне может возглавить один из клубов Премьер-Лиги - Источник

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

    • В конце сезона Томас Тухель покинет пост главного тренера мюнхенской "Баварии".

    По информации Флориана Плеттенберга, есть два варианта развития событий для 50-летнего немца:

  • Первый — это присоединиться к одному из клубов Премьер-Лиги. Ранее СМИ сообщали, что это может быть "Челси", где специалист работал в сезоне 2021/2022, или "Манчестер Юнайтед".
  • Второй — если не удастся вернуться в АПЛ, Тухель планирует взять небольшую паузу в тренерской деятельности.

    • www.ua-football.com

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