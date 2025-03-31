Тренер Усика: «Это может стать полезным для Александра»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Директор и тренер команды объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика Сергей Лапин высказался о будущем боксера.

«Мы хотим сделать следующий лагерь в Эр-Рияде. Люди, которые есть в тренировочном лагере – всегда очень важны. Для лагеря не имеет значения, где вы находитесь.

Проведение тренировочного лагеря в Эр-Рияде может быть полезным для Усика, потому что Александр хорошо там воспринимает климат и условия перед боем.

Цель нашей команды сейчас одна – Усик снова должен снова стать абсолютным чемпионом мира. Он готов к этому, Александр находится в прекрасной форме», – сказал Лапин.

Ранее промоутер Александра Усик Александр Красюк сообщил, что ведутся переговоры о реванше украинца с Даниэлем Дюбуа.

sport.ua