Тренер Усика: «Это может стать полезным для Александра»

Директор и тренер команды объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика Сергей Лапин высказался о будущем боксера.
«Мы хотим сделать следующий лагерь в Эр-Рияде. Люди, которые есть в тренировочном лагере – всегда очень важны. Для лагеря не имеет значения, где вы находитесь.
Проведение тренировочного лагеря в Эр-Рияде может быть полезным для Усика, потому что Александр хорошо там воспринимает климат и условия перед боем.
Цель нашей команды сейчас одна – Усик снова должен снова стать абсолютным чемпионом мира. Он готов к этому, Александр находится в прекрасной форме», – сказал Лапин.
Ранее промоутер Александра Усик Александр Красюк сообщил, что ведутся переговоры о реванше украинца с Даниэлем Дюбуа.