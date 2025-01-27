Рейтинг ATP. Овчаренко поднялся на три строчки, Сачко вернулся в топ-400

Позиции украинцев в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов



Александр Овчаренко остается первой ракеткой Украины и новую игровую неделю начинает на 311-й строчке мирового рейтинга (+3).

Вернулся в топ-400 Виталий Сачко, который на прошлой неделе сыграл в 1/4 финала “челленджера” в Кемпере. На этой неделе Сачко занимает 392-е место в в мировом рейтинге (+25).

На две строчки на этой неделе опустился Вадим Урсу, который теперь располагается на 404-м месте в рейтинге АТР. В топ-500 поднялся Эрик Ваншельбойм – на этой неделе он 475-я ракетка мира.

• Календарь турниров украинских теннисистов (ATP/ITF)

В национальном парном рейтинге лидерство удерживает Денис Молчанов, который на этой неделе занимает 108-е место (-7). Виталий Сачко опустился на 204-е место (-2) в парном рейтинге АТР, а Владислав Манафов занимает 253-е место (-19).

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> РЕЙТИНГ ATP на 27 января 2025 года | парный разряд



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