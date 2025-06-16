Эдди ХИРН: «Аль-Шейх такого боксера больше видеть не хочет»

Известный британский промоутер Эдди Хирн высказался о современных боях в боксе.
«Надо знать правильный баланс в боксе. Это наука бокса, нанести удар и не получить ответный удар. Но с другой стороны – это индустрия развлечений. Турки Аль-Шейх четко заявил, что боксера, который не развлекает публику, он не хочет больше видеть на ринге. Сейчас такая реальность – если ты не развлекаешь фанатов, то твои поединки не будут продаваться», – сказал Хирн.
Ранее глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх высказался о предстоящих поединках.