Чжан Чжилей рассказал, почему бойцам хевивейта следует остерегаться Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниель Дюбуа (слева)

Бывший временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей (27-2-1, 22 KO) оценил победу чемпиона IBF Даниеля Дюбуа (22-2, 21 KO) в бою с Энтони Джошуа (28-4, 25 KO).

«Я ожидал, что Дюбуа победит в этом бою, но никогда не ожидал, что он уронит Джошуа в первом раунде. Это меня немного удивило, но Дюбуа контролировал весь бой, задавал ритм и закончил свое дело.

Я думаю, что Дюбуа очень молод, он голоден, он на подъеме. Всем следует остерегаться его, и он этого заслуживает», – сказал Чжилей в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Отметим, что Дюбуа трижды отправлял Джошуа в нокдаун, а в пятом раунде брутально его нокаутировал.

sport.ua